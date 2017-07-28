«Сибирь» готовит к запуску линию брендированной продукции

«Сибирь» намерена запустить собственную линию брендированной продукции, которая поступит в продажу в популярных магазинах и гипермаркетах, сообщает официальный сайт клуба.



«В ассортименте ближайших трёх месяцев: разливное пиво, минеральная вода, энергетик, газированные напитки, снеки, сухарики, чипсы, чаи, соки, йогурты, молоко, кефир, пельмени, колбасы, сосиски, колбаски, шоколад. Уже сегодня мы начинаем реализацию разливного пива, а на следующей неделе энергетика и минеральной воды! О готовности следующих позиций мы будем сообщать дополнительно — следите за новостями в наших социальных сетях», — говорится в заявлении пресс-службы.