Суббэн: не представляю себе «Монреаль» без Андрея Маркова

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн, который провёл в «Монреаль Канадиенс» семь сезонов, прокомментировал уход из канадского клуба Андрея Маркова, который отыграл за «хабов» 16 лет. 38-летний россиянин продолжит карьеру в «Ак Барсе».

«Я не представляю себе „Монреаль“ без Андрея Маркова. Ещё до того, как я стал игроком команды, я наблюдал за ним. Он был лучшим защитником „Канадиенс“. Когда я стал играть, он по-прежнему оставался лучшим защитником, хотя многие думали, что таковым являюсь я, потому что мне больше платили. Его игру невозможно оценить. Он всё видит и понимает. Это скажет вам любой хоккеист, поигравший с ним», — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.