Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх представил новый шлем. Он выполнен в цветах клуба, сверху, как и на прошлой маске, изображён знак «Стоп», сбоку — ястреб, а на задней стороне — герб Чехии.



Следующий сезон станет для 27-летнего голкипера третьим в составе омской команды. В прошедшем регулярном чемпионате он одержал 27 побед в 53 матчах с процентом отражённых бросков 92,7, в плей-офф выиграл шесть матчей из 12, отразив 92,2% бросков.

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