ЦСКА подтвердил переход защитника Андрея Ермакова в «Торпедо»

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Андрея Ермакова в «Торпедо». Ранее «Чемпионат» уже сообщал об обмене хоккеиста на денежную компенсацию.



23-летний хоккеист начинал прошедший сезон в «Спартаке», а затем перешёл в «армейскую» команду. В регулярном чемпионате он провёл 16 матчей, набрав 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "+3", в плей-офф не участвовал. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2017/18. Ермаков является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015).

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