Джохансен: сейчас нет лучшего места для игры в НХЛ, чем «Нэшвилл»

Нападающий Райан Джохансен прокомментировал подписание нового контракта с «Нэшвилл Предаторз». Соглашение рассчитано на восемь лет с зарплатой $ 8 млн в год.



«Сейчас нет лучшего места для игры в НХЛ, чем „Нэшвилл“, — приводятся слова Джохансена в официальном „твиттере“ клуба.



«Нэшвилл» в прошедшем сезоне впервые в своей истории дошёл до финала Кубка Стэнли. 24-летний форвард в 14 матчах плей-офф набрал 13 (3+10) очков, но получил серьёзную травму в финале Западной конференции с «Анахайм Дакс» и досрочно завершил сезон.

«Нэшвилл» подписал контракт с Райаном Джохансеном на восемь лет и $ 64 млн