«Каролина» подписала новый контракт с нападающим Ди Джузеппе

Клуб «Каролина Харрикейнз» заключил контракт с нападающим Филлипом Ди Джузеппе, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер. На уровне НХЛ его зарплата составит $ 725 тыс., на уровне АХЛ — $ 125 тыс.



23-летний нападающий в прошедшем сезоне провёл за основную команду 36 матчей, забросил одну шайбу и сделал шесть передач. Он также принял участие в 40 играх за «Шарлотт Чекерз» в АХЛ, отметившись 28 (12+16) баллами за результативность.