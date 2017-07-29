Куликов: переход из «Флориды» в «Баффало» отбросил меня назад

Защитник Дмитрий Куликов, который этим летом подписал трёхлетний контракт с «Виннипег Джетс» на $ 13 млн, признался, что в «Баффало Сэйбрз» провёл непростое время. До «Баффало» Куликов защищал цвета «Флориды Пантерз».

«У меня было ощущение, что в последние пару сезонов во „Флориде“ дела шли в гору. Однако время в Баффало оказалось сложным. Переход из успешной команды, которая выступала в плей-офф, в „Сэйбрз“ несколько отбросил меня назад», — приводит слова Куликова официальный сайт НХЛ.

В НХЛ на счету 26-летнего защитника 143 (30+113) очка в 507 играх. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.