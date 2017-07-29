ХК «Сочи» уверенно обыграл «Металлург» Нк в товарищеской встрече

Хоккейный клуб «Сочи» в товарищеской встрече с новокузнецким «Металлургом» одержал уверенную победу, игра завершилась со счётом 4:0.



Заброшенные шайбы в составе черноморского клуба на свой счёт сумели записать Симон Энеруд, Александр Титов, Вадим Щегольков и Егор Морозов. Сухой матч оформил голкипер команды Дмитрий Шикин.



Для «Сочи» данная товарищеская встреча стала третьей в нынешнее межсезонье. В предыдущих матчах была одержана победа над «Нефтехимиком» (5:2), и проиграна игра с «Трактором» (1:5).



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