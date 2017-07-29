Хенкель: к началу сезона игра в большинстве должна стать лучше

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» (4:0).



«Хорошо, что выиграли. Картина игры хоть какая-то была, всё-таки для нас новая система. Её нужно наигрывать, сегодня у нас многое получилось. Я думаю, что с каждым днём мы будем улучшаться и лучше понимать, что делать на льду.



Со всеми командами на турнире тяжело было играть, соперники были хорошего уровня: «Динамо» Москва, «Динамо» Рига и «Юность» — все профессиональные коллективы, хоккеисты, даже не знаю, кого выделить.



Невыразительная игра в большинстве? Будем её разбирать, смотреть видео. Тренера нам будут объяснять, как сделать лучше. И со временем всё будет только лучше, на тренировках будем чаще отрабатывать. К началу сезона всё должно получится», — цитирует Хенкеля «Страница хоккея Беларуси.

Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска