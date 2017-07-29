Полак: мне понравилось в КХЛ, хотел бы продолжить там играть

Нападающий Войтех Полак, в прошлом сезоне выступавший за череповецкую «Северсталь», рассказал о желании продолжить играть в КХЛ.



«Мне понравилось в КХЛ, хотел бы продолжить там играть. У меня были некоторые предложения, но это пока ещё не то, что нужно. К сожалению, в прошлом сезоне мы не попали в плей-офф, что всегда огорчает. Но играть в „Северстали“ мне понравилось.



Сам Череповец не слишком красивый, там доминирует завод. Но я приезжал туда играть в хоккей. Хуже было жене, после тренировок нам некуда было пойти», — цитирует Полака Hokej.cz.

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