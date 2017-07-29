Никитин: экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией матч с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в контрольном матче. По одной шайбе забросили Сергей Шумаков и Константин Окулов, выступавшие ранее за «Сибирь».

Дубль Любимова помог ЦСКА крупно обыграть «Сибирь» в товарищеском матче

«Желание огромное было у ребят, экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией, но работала вся команда, вся команда играла, победили заслуженно. Первая игра — у одного звена залетело, у иностранцев не получилось, хотя моменты были. У Кузьменко со Светлаковым и Капризовым одно понимание хоккея в силу возраста, им нужно забить, тогда и «химия» появится.

Кроме сборников, завтра все сыграют, сборники начали позже и сейчас тяжело работают. Планируем, что завтра сыграет голкипер Ларс Юханссон, хорошая конкуренция будет у вратарей нашей команды. Игроки ЦСКА заслужили полные трибуны в сегодняшнем матче игрой в последние сезоны», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».