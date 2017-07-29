Титов: «Кузня» старалась навязать «Сочи» борьбу, показывала активный хоккей

Защитник ХК «Сочи» Александр Титов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» в товарищеской встрече (4:0).



«Хороший матч. Соперник начал активный, динамичный хоккей, старался навязать нам борьбу. Мы отвечали, без прокатов, игра была в стык. Забили свои шайбы, отстояли в меньшинстве, доиграли матч. Всё хорошо для нас сложилось. «Лавка» была живой, всё хорошо», — сказал Титов в эфире клубного телевидения.

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