Шаров: надеюсь, буду прогрессировать в «Сибири»

Форвард «Сибири» Александр Шаров после поражения от ЦСКА (0:4) прокомментировал результаты игры.

«Матчи с ЦСКА особенные для меня, вышел на лёд с двойным желанием. В целом, не получилась игра, тренеры нам сказали, что было плохо, а что хорошо, будем дальше работать. Всем тяжело, все сейчас под нагрузкой, качество льда, но условия одинаковые для всех. Надеюсь, буду прогрессировать в „Сибири“. Для начала надо закрепиться в основном составе, всё от меня зависит», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.