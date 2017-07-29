Шайба Кугрышева в овертайме принесла «Авангарду» победу над сборной Италии

«Авангард» одержал победу над сборной Италии в товарищеском матче. Встреча, проходившая в немецком Фюссене, завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В основное время заброшенными шайбами в составе омской команды отметились Семён Кошелев и Никита Лисов, а в овертайме победу «Авангарду» принёс новичок команды Дмитрий Кугрышев.



Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» со счётом 1:3. Команда вернётся в Омск в ночь на 2 августа, а затем отправится в Астану на Кубок президента Казахстана, который стартует 6-го числа.

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