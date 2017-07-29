Скабелка: понравился Манукян, у него есть все шансы быть в составе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со сборной Италии (3:2 ОТ) и отметил игру нападающего Артёма Манукяна.

«Победа, конечно, важна. Для меня нет такого понятия, как товарищеский матч, у нас есть контрольные матчи. А что касается самой игры и результата, то здесь сложно. Мы большую часть времени проводили в зоне атаки, создавали достаточно много моментов, но с реализацией на сегодняшний день есть небольшие проблемы. Радует, что ребята создают моменты – и с „Витязем“ их было достаточно, и в этой игре. Я думаю, количество должно перейти в качество. Мы над всеми аспектами будем работать, и в первую очередь это большинство. Мы только начали его тренировать, а это очень важный компонент игры.

Молодые игроки сыграли на достаточно хорошем уровне. Понравился Манукян: очень здорово он держал борьбу, вылезал на пятак, создавал моменты. Он 1998 года рождения и показал неплохой результат для так называемого лимитчика. Не хочется заявлять игроков, чтобы они просто сидели на лавке. Думаю, у него есть все шансы быть в составе. Что касается Самохвалова, Жукенова, то ребята неплохо вошли, держали темп игры. Понятно, что им тяжело, первая игра на таком уровне. Хорошие, позитивные эмоции", — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.