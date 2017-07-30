Назаров: полумарафон стал для «Нефтехимика» четвёртой тренировкой за день

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал решение команды принять участие в полумарафоне в Нижнекамске.



«Как только объявили о предстоящем полумарафоне, мы сразу изъявили желание принять в нём участие. Это грандиозное мероприятие, которое посвящено полувековому юбилею «Нижнекамскнефтехима» — нашего генерального спонсора. Сегодня здесь очень много наших болельщиков, и я считаю, что мы одна команда и всегда должны принимать участие в таких акциях. У нас сегодня запланировано три тренировки, считайте, что пробег на дистанцию уже четвёртая по счёту. После финиша сразу отправимся в «Нефтехим Арену». Там будем тренироваться», — приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

Хоккеисты «Нефтехимика» пробежали полумарафон в Нижнекамске