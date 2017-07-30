Хоккеисты «Нефтехимика» пробежали полумарафон в Нижнекамске

Хоккеисты «Нефтехимика» приняли участие в трёхкилометровом полумарафоне, который прошёл в Нижнекамске и был посвящён 50-летнему юбилею ПАО «Нижнекамскнефтехим», сообщает официальный сайт клуба.



«Для бега сегодня очень хороший жаркий день. Самочувствие у меня, да и, думаю, у всех ребят отличное. Мы ведь привыкли к серьёзным нагрузкам, так что наша сегодняшняя пробежка на дистанцию три километра это не более чем хорошая разминка перед основными тренировками на льду. Я приятно был удивлён тем, как горожане поддерживают такие мероприятия. Всё было организовано на высоком уровне. Очень понравилась также атмосфера сегодняшняя. От общения с болельщиками получили много позитивной энергии. Здорово было пробежать со всеми! Едем на тренировку с хорошим настроением», — подвёл итоги полумарафона голкипер команды Илья Ежов.