Ушёл из жизни известный тренер и менеджер Морис Фильон

На 86-м году жизни скончался известный тренер и функционер Национальной хоккейной лиги Морис Фильон, информирует Sportsnet. Известность Фильону принесла работа в качестве главного тренера, а потом и генерального менеджера клуба «Квебек Нордикс», в котором специалист работал как в ВХА, так и в НХЛ.



«Он был довольно закрытым человеком, который крайне серьёзно относился к своей работе. Фильон стал важнейшей частью всей истории „Нордикс“», — прокомментировал печальное событие экс-хоккеист «Нордикс» Дейв Пиккет.

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