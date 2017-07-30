Нестеров: рад, что ранее получилось уехать в НХЛ, я ни о чём не жалею

Защитник Никита Нестеров, недавно ставший игроком московского ЦСКА, поделился воспоминаниями об игре в НХЛ.
«Было очень сложно, английского я не знал. Наши русские ребята помогали, потом наладилось всё, начал понимать язык. Хорошо, что в команде свои были. Жалел ли о своём отъезде в НХЛ? Нет, я ни о чём не жалею, рад, что получилось уехать.
На кого я равнялся в НХЛ? Было очень много игроков, у каждого из них брал по чуть-чуть. В «Монреале» с Марковым выступал, очень опытный защитник, многому у него научился. Емелин тоже хороший защитник, у него подсмотрел пару моментов. Смог поучиться и у Ши Уэбера. Повторюсь, в НХЛ хватает сильных игроков обороны. Да и в КХЛ тоже есть хоккеисты, у которых можно перенять опыт», — рассказал Нестеров в интервью «Чемпионату».