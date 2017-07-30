Нестеров: какое может быть давление, когда ты играешь на победу и за зарплату

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением о возможности выступления за сборную России.
«Я ничего не планирую. Если меня вызовут в сборную, буду очень рад играть за национальную команду. Я буду выкладываться на все сто процентов, всё зависит от меня, как сыграю, проявлю себя.
Нет ли морального давления из-за высоких задач ЦСКА? Я же не маленький мальчик. О каком давлении может идти речь? Выходишь и играешь на победу, ты за это получаешь зарплату. Это твоя работа, все команды ставят перед собой самые высокие задачи. Нужно выполнять тренерское задание», — рассказал Нестеров в интервью «Чемпионату».
Нестеров: не жалею о своём отъезде в НХЛ, но дома лучше всего
Игра в НХЛ, опыт Маркова и Уэбера, новый вызов в ЦСКА и желание выступать за сборную России – в интервью с защитником Никитой Нестеровым.