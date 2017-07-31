Шири: не мог себе и представить, что буду подписывать такой контракт

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири прокомментировал подписание нового соглашения с клубом. Новый контракт заключен сроком на три сезона, всего за этот период игрок получит около $ 9 млн.



«Моя карьера развивается в некотором роде как настоящий вихрь. Никогда не мог себе представить, что когда-либо буду подписывать подобный контракт. Я был взволнован предложение и самим новым соглашением с „Пингвинз“. Я очень рад, что мы сумели договориться без арбитража», — приводит слова хоккеиста официальный «твиттер» клуба.

«Питтсбург» договорился о контракте с форвардом Шири на 3 года и $ 9 млн