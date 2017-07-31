Источник: в крови защитника «Медвешчака» Смита был найден кокаин

В крови защитника «Медвешчака» Дерека Смита был найден кокаин. Об этом информирует «БИЗНЕС Online». Ранее хоккеист был дисквалифицирован на один год после того, как сдал положительный допинг-тест. В его пробе были обнаружены стимуляторы.

Хорватский хоккейный клуб расторг контракт с игроком после данного эпизода. Кроме Смита положительные допинг-тесты сдали Данис Зарипов, которого дисквалифицировали на два года, и защитник «Адмирала» Андрей Конев, получивший в наказание три месяца дисквалификации.