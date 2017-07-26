«Медвешчак» примет меры по отношению к Смиту, попавшемуся на допинге

«Медвешчак» прокомментировал ситуацию с дисквалификацией бывшего защитника команды Дерека Смита за употребление допинга.



«Мы были неприятно удивлены результатом допинг-теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, особенно потому, что во время взятия пробы он являлся действующим хоккеистом нашей команды и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный персонал «Медвешчака» детально разберёт ситуацию и примет меры по отношению к такому безрассудному поведению игрока.



Позиция клуба по данной ситуации известна всем – «Медвешчак» не терпит подобных действий, которые нарушают клубные правила. Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлён, особенно после проваленного теста на допинг. Клуб продолжит настаивать на выполнении игроками наших правил, которые включают в себя тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен оставаться чистым, а подобные случаи – строго наказываться. На данный момент клуб не будет давать дополнительных комментариев», — говорится в заявлении «Медвешчака» на официальном сайте клуба.

Защитники Смит и Конев дисквалифицированы за употребление допинга