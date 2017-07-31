Осипов, Арзамасцев и Фёдоров не сыграют за «СЮ» на турнире в Нижнем Новгороде

Три хоккеиста «Салавата Юлаева» не примут участия в Кубке губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».



Максим Осипов пропустит турнир из-за повреждения, полученного в товарищеской игре против «Трактора» на сборах в Виерумяки, Захар Арзамасцев и Артём Фёдоров получили вызов в олимпийскую сборную России для участия в Sochi Hockey Open.



В составе участников предсезонного турнира «Ак Барс», «Спартак», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». Турнир пройдёт с 1 по 7 августа.