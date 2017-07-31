Радил: на турнире в Нижнем Новгороде «Спартаку» важно набрать оптимальную форму

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил оценил готовность команды к сезону-2017/18 и рассказал о задачах на Кубке губернатора Нижегородской области.

«Чувствую себя хорошо. Мы потренировались в Чехии, затем в Австрии. Занятия прошли отлично. Провели два матча: со «Слованом» и «Торпедо». Сперва проиграли по буллитам, зато потом выиграли. Всё нормально. Конечно, «Спартак» хочет победить на Кубке губернатора Нижегородской области, но важно набрать оптимальную форму.

Пять встреч за неделю – это серьёзно. Посмотрим, как готовы, соперник нам это покажет. «Спартаку» пора попадать в плей-офф, будем усердно работать. Будет тяжело, но другого пути нет», — передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Глазачев: «Спартаку» пора оправдываться перед болельщиками и попадать в плей-офф

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».