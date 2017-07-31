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КХЛ 2 августа проведёт заседание по вопросу обжалования дисквалификации Зарипова

31 июля 2017, понедельник. 18:00. Хоккей

В связи с решением Дисциплинарного комитета ИИХФ о дисквалификации Даниса Зарипова до 22 мая 2019 года, медицинское управление КХЛ 2 августа 2017 года проведёт заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в CAS. На заседание приглашены генеральный менеджер «Металлурга» Мг Геннадий Величкин, главный врач команды М. Новиков, хоккеист Данис Зарипов.

«В России проделана большая работа по исполнению предписаний ВАДА, внесены изменения в законодательную базу в данной области. КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с ИИХФ и ВАДА, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА.

На данный момент КХЛ — единственная лига в России, которая осуществляет допинг-контроль. Чемпионат КХЛ – Чемпионат России проходит под эгидой ИИХФ, которая является подписантом Кодекса ВАДА и является антидопинговой организацией. Медицинское управление КХЛ находится в постоянном взаимодействии с ИИХФ по всем вопросам, связанным с допинг-контролем в лиге, включая все этапы рассмотрения нарушения антидопинговых правил", — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Поступок «Ак Барса». В Казани намерены биться за Зарипова
В сложившейся вокруг Даниса Зарипова ситуации достойнее всех выглядит «Ак Барс», который мог даже не вести переговоров с игроком.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Данис Зарипов Допинг
Новости. Хоккей
31 июля 2017, понедельник
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