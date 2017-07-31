«Нефтехимик» расторг контракт с Андреем Первышиным

«Нефтехимик» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Андреем Первышиным, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Контракт 32-летнего хоккеиста был рассчитан до конца сезона-2017/18. Прошедший регулярный чемпионат Первышин начинал в новокузнецком «Металлурге», но в середине сезона был отчислен из команды и перешёл в «Нефтехимик». Он провёл в общей сложности 33 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 141 (36+105) результативный балл в 440 играх.