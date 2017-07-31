«Айлендерс» предлагают защитнику де Хаану $ 1,95 млн в год, игрок хочет $ 5 млн

Стали известны подробности переговоров «Нью-Йорк Айлендерс» и защитника Кэлвина де Хаана по новому контракту. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб предлагает зарплату в размере $ 1,95 млн в год, хоккеист рассчитывает на $ 5 млн. Если стороны не смогут договориться, их рассудит арбитраж.

В прошедшем сезоне 26-летний де Хаан сыграл 82 матча регулярного чемпионата, забросил пять шайб и сделал 20 передач при показателе полезности "+15", а также заработал 36 штрафных минут. У него закончился трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 1,97 млн.