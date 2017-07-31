Кекяляйнен: Торторелла проделал потрясающую работу за два года в «Коламбусе»

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал продление контракта с главным тренером Джоном Тортореллой.

«Джон Торторелла и его тренерский штаб проделали потрясающую работу за почти два года работы в клубе. Он один из лучших тренеров в хоккее, мы воодушевлены тем, что ждёт „Коламбус“ во главе с нашим тренером», — приводятся слова Кекяляйнена на официальном сайте клуба.

Специалист возглавил команду в октябре 2015 года, прошедший сезон стал для «Коламбуса» лучшим в истории, команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате, набрав 108 очков, а Торторелла получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру.