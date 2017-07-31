«Витязь» разгромил сборную Италии, забросив девять шайб

«Витязь» одержал разгромную победу над сборной Италии в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе «Бриксен» в итальянском Брессаноне, завершилась со счётом 9:0.



Яакко Риссанен, Александр Панков и Никита Выглазов отметились дублями, ещё по шайбе на свой счёт записали Александр Денежкин, Иван Яценко и Артём Ворошило. Ворота подмосковной команды защищал Игорь Сапрыкин.

Ранее «Витязь» переиграл в товарищеских встречах «Авангард» со счётом 3:1 и потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счётом 2:5.