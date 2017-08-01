Энрот: минское «Динамо» выглядит сильной командой

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от уровня команд на прошедшем Кубке Минска. В турнире приняли участие минское, рижское и московское «Динамо», «Югра», «Локомотив» и «Юность».

«Рад находиться в Минске. Думаю, что клуб выглядит очень сильным. Жду того момента, когда начнём работать вместе, я пока мало катался с командой. Что касается клубов КХЛ, которые были представлены на Кубке Минска, то у всех есть очень хорошие игроки, квалифицированные и умные. Матчи против них будут хорошим испытанием для меня», — сказал Энрот в эфире канала «Беларусь 1».