«Динамо» Мн сохранило своего самого результативного защитника прошлого сезона

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Марком-Андре Граньяни. Об этом информирует официальный сайт минской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на один год.



В прошлом регулярном чемпионате Марк-Андре набрал 37 (4+33) очков в 56 матчах, что стало повторением клубного рекорда для игроков его амплуа. В пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина защитник отметился одной голевой передачей. Минская команда уступила в первом раунде плей-офф.

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