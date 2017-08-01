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Николай Аверин и Евгений Киселёв перешли в систему «Амура»

1 августа 2017, вторник. 12:57. Хоккей

«Амур» произвёл обмен с «Локомотивом», в результате которого состав хабаровской команды пополнил 20-летний защитник Николай Аверин. Ярославский клуб получил денежную компенсацию. Аверин в системе ярославского клуба выступал на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне выступал в системе «Локомотива» в клубах ВХЛ («Рязань», 35 матчей, 5 очков), МХЛ («Локо», 10 игр, 4 очка) и НМХЛ («Локо-Юниор», 9 игр, 5 очков).

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Также клуб заключил полноценное соглашение с 19-летним голкиперомЕвгением Киселёвым, ранее находившимся на просмотре. Контракт игрока двусторонний и рассчитан на два года. Два последних сезона игрок провёл в главной юниорской лиге Квебека — QMJHL — в составе команды «Квебек Ремпартс». В прошлом сезоне провёл 44 игры в регулярном чемпионате QMJHL, отразив 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,33; а также провёл 3 игры в плей-офф QMJHL, где отразил 89,1% бросков при коэффициенте надёжности 4,33.

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Источник: Официальный сайт ХК "Амур" Сообщить об ошибке
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1 августа 2017, вторник
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