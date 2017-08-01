«СЮ» назвал состав на матч Кубка губернатора НО с «Торпедо», Куляш — капитан

Уфимский «Салават Юлаев» назвал состав на матч первого игрового дня Кубка губернатора Нижегородской области с «Торпедо». Капитаном будет защитник Денис Куляш, место в воротах занял Бен Скривенс. Первую тройку команды составят легионеры — Умарк, Кемпайнен и Хартикайнен. В первой паре защитников сыграют Панин и Ларсен.

Также информация доступна в официальном «твиттере» уфимской команды.

В настоящее время на предсезонном турнире в стартовом матче с «Автомобилистом» «Ак Барс» ведёт со счётом 3:2, идёт третий период.