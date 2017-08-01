Зюзин: Капризов способен выдержать конкуренцию в ЦСКА, он очень трудолюбивый

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин поделился мнением о перспективах Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Если смотреть по прошлому году, когда Кирилл играл в «Салавате», то можно сказать, что он провёл великолепный сезон для самого себя. Я очень рад за него и думаю, что в этом году у него получится провести сезон ещё лучше, у него есть хорошие шансы выдержать конкуренцию в ЦСКА. Касательно разговоров вокруг нового трёхлетнего контракта Кирилла и ЦСКА – это личное дело игрока. Кирилл очень талантливый и трудолюбивый игрок. Он на самом деле будущая звезда нашего хоккея, которая будет представлять российскую сборную.

Я бы не сказал, что в игре Капризова многое зависело от Умарка, потому что Кирилл сам созидатель, он может как искать моменты, так и создавать их, он может делать на площадке всё сам и без Умарка. Игра в одном звене с Линусом – это, безусловно, было плюсом для Кирилла, он учился у него: каким-то финтам, передачам, приёмам, резким броскам, это было заметно. Надо отдать должное, Кирилл очень молодой парень, но он показал очень приличную игру в том году, даже несмотря на тот факт, что «Салават» неважно провёл сезон. Думаю, что всё-таки один возрастной игрок в тройке с Капризовым должен быть – это моё мнение, потому что он должен набираться опыта у какого-то игрока. Кириллу предстоит ещё очень многому научиться, и кто-то должен быть «дядькой» в его звене. Сложно сказать, кто займёт эту роль в ЦСКА, но я думаю, тренерский штаб «армейской» команды найдёт такого хоккеиста и сделает правильную тройку», — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Пробиться вопреки. Есть ли Капризову место в ЦСКА? ЦСКА взорвал бомбу, выкупив Кирилла Капризова у «Салавата Юлаева». Но есть ли место талантливому форварду в составе «армейцев»?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».