Александр Сёмин стал абитуриентом Сибирского Федерального Университета

Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Александр Сёмин подал документы на поступление в Сибирский федеральный университет. Об этом сообщается в«инстаграме» вуза.

«Александр Сёмин — абитуриент СФУ. Усиливаем университетскую хоккейную команду! Знаменитый спортсмен подал документы в Институт цветных металлов и материаловедения», — прокомментировала фотографии пресс-служба университета.

33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "-2". По завершении сезона контракт с ним не был продлён.

11 игроков КХЛ, по-прежнему доступных на рынке свободных агентов Стремящийся вернуться в лигу Анисин, желающий уехать в НХЛ Белов и проваливший плей-офф Сёмин – в списке лучших свободных агентов КХЛ.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте СФУ в «Инстаграме».