«Нефтехимик» заключил контракты с защитником Чурляевым и форвардом Торяником

«Нефтехимик» сроком на один год заключил двусторонние контракты с защитником Михаилом Чурляевым и нападающим Александром Торяником, сообщается на официальном сайте клуба. Оба игрока до этого имели с клубом пробные соглашения.

27-летний Чурляев в прошедшем сезоне выступал за «Ариаду» в ВХЛ. Он провёл 34 матча регулярного чемпионата и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-18". 27-летний Торяник играл за «Южный Урал» и «Ариаду», в 29 играх отметился 9 (6+3) баллами за результативность при показателе полезности "-11".