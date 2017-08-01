«Баффало» назначил Майка Комисарека тренером по развитию игроков

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» назначил Майка Комисарека на должность тренера по развитию игроков, об этом сообщает пресс-служба клуба.



35-летний Комисарек завершил выступление в НХЛ в 2014 году, после чего стал помощником тренера в команде университета Мичигана, выступающей в NCAA, где провёл два года. Игроком выступал на позиции защитника и сыграл в НХЛ 11 сезонов в составе «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролины Харрикейнз», в 551 матче он отметился 81 (14+67) набранным очком и 679 штрафными минутами.