«Витязь» вновь разгромил сборную Италии в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе «Бриксен» в итальянском Брессаноне, завершилась со счётом 5:0. Накануне подольская команда забросила в ворота итальянцев восемь шайб.



Дмитрий Сёмин открыл счёт на пятой минуте, ключевым отрезком стал второй период, когда сначала Алексей Макеев и Максим Афиногенов в течение минуты довели преимущество до трёх шайб, а во второй половине двадцатиминутки отличились Алексей Копейкин и Роман Горак. Третий период команды провели без заброшенных шайб. Вратарь Михаил Бирюков провёл сухой матч.

«Витязь» разгромил сборную Италии, забросив девять шайб