Вестерлунд: «Салавату» нужно в первую очередь улучшить игру в защите

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Силовой матч, «Торпедо» действовало неплохо. Защита в прошлом сезоне играла не так хорошо, поэтому это первая задача для нас перед сезоном, сегодня мы действовали правильно. Лёд был не очень хорошим в этом матче, два гола – это нормально. Кубалика убрали из состава, так как нам за час до матча сказали, что у нас слишком много иностранцев в заявке», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.