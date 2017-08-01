Найджел Доус станет новым капитаном «Барыса»

Нападающий «Барыса» Найджел Доус станет новым капитаном команды. Ранее предыдущий капитан, Брэндон Боченски, объявил о завершении карьеры.

«Не думаю, будто капитанство что-то меняет. Считаю, и так можно быть лидером, даже если нет букв на твоём джерси, я стараюсь выходить и на своём примере доказывать, что являюсь таковым, играть изо всех сил, соревноваться и делать всё для победы. У нас всё ещё есть ребята, которые давно в клубе, есть молодые игроки. Надеюсь, привыкнем друг к другу, хорошо сыграемся и будем учить молодых чему-то, что сами можем, постараемся передать опыт, который получили за столько лет, и сделать нашу команду настолько сильной, насколько это возможно», — цитирует Доуса Sports.kz.