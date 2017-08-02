М. Орлов: победа на Универсиаде — самое запоминающееся событие

Защитник «Витязя» Михаил Орлов ответил на вопросы.



«Я хотел бы сыграть роль в «Молодёжке», это сейчас популярный сериал. Нравится, как играют главного тренера. Хотел бы сыграть роль главного тренера. Как потратил первую серьёзную зарплату? Я играл в МХЛ и ВХЛ, там нет серьёзных зарплат. Надеюсь, что всё ещё впереди.



Самый запоминающийся спортивный момент? В прошлом сезоне я выступал за сборную России на Универсиаде. Самый запоминающийся момент — победа в финале над командой Казахстана.



Чем «Витязь» отличается от других команд? В первую очередь характером. Главным тренером и хорошим подбором игроков», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» подмосковной команды.