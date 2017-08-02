Тарасенко посетил раздевалку участников проекта «Хочу в «Сибирь»

Перед заключительной тренировкой на проекте реалити-шоу «Хочу в «Сибирь» участников ждал сюрприз: к ним в раздевалку пришёл форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

С 12 лучшими участниками проекта работали ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на дне болельщика 10 августа.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.