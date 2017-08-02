Сергей Перетягин и Александр Васильев стали игроками «Югры»

ХК «Югра» подписал контракты с защитником Сергеем Перетягиным и нападающим Александром Васильевым, информирует официальный сайт команды.



33-летний Перетягин в минувшем сезоне играл в «Куньлунь Ред Стар». В 49 играх за пекинский клуб набрал 4 очка (2+2). В КХЛ провёл 371 матч за СКА, «Амур», «Донбасс», «Локомотив», «Витязь» и «Куньлунь».



28-летний Васильев сезон-2016/2017 провёл в московском «Спартаке», где в 45 играх набрал 17 (7+10) очков. Всего на его счету в КХЛ 222 матча в командах «Спартак», «Витязь», «Металлург» (Новокузнецк) и «Атлант».

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