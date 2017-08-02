«Спартак» заключил пробный контракт с форвардом Александром Кузнецовым

«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Александром Кузнецовым, информирует официальный сайт красно-белого клуба.



В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за «Адмирал» и московское «Динамо», в 20 матчах набрав 4 (4+0) результативных балла.



В Континентальной хоккейной лиге Кузнецов, являющийся воспитанником столичного хоккея, провел 159 матчей и набрал 42 (18+24) очка. Игрок сегодня вечером присоединится к «Спартаку», который продолжает выступление на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде.

Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».