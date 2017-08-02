«Трактор» подписал новый контракт с Пеньковским, «Ак Барс» — с Фаткуллиным

Челябинский «Трактор» заключил новое двухлетнее соглашение с нападающим Артёмом Пеньковским, казанский «Ак Барс» подписал контракт на два года на новых условиях с защитником Тимуром Фаткуллиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне 22-летний Пеньковский провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (5+4) очков. В 6 играх плей-офф отметился 2 (1+1) баллами.



Фаткуллин в прошлом сезоне играл за «Металлург» Нк и набрал 9 (5+4) очков в 39 проведённых матчах.

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