ХК «Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на матчах команды

Московский хоккейный клуб «Спартак» предложил телеведущему Андрею Малахову, который, по данным некоторых СМИ, вскоре покинет Первый канал, стать ведущим домашних матчей команды.



«В ХК „Спартак“ серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы как-то сказали в одном интервью, что „человек всегда одинок“. Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК „Спартак“, у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», — написано в письме, которое выложено в официальном «твиттере» команды.



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