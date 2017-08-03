«Баффало» подпишет с Айкелом контракт на восемь лет и может расстаться с Кейном

Как сообщает NBC Sports, клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» ведёт переговоры по новому контракту с нападающим Джеком Айкелом. Как сообщается, 20-летний игрок рассчитывает подписать соглашение на восемь лет.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Айкел принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 57 (24+33) очков при показателе полезности "-12".



Также сообщается, что клуб размышляет над будущим форварда Эвандера Кейна. Возможно, игрока обменяют в другую команду. В прошлом сезоне Кейн набрал 43 (28+15) очка в 70 встречах.

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