Григорьев: «Торпедо» провело работу над ошибками, поработало над большинством

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев подвёл итоги после победы в матче с «Ак Барсом» (3:1).



«В матче с «Ак Барсом» у команды многое получалось. После первого поединка провели работу над ошибками, поработали над большинством. Именно в большинстве мы быстро забили два гола — и играть стало гораздо легче. Да и в меньшинстве несколько раз выстояли.



Мой незабитый буллит? Лёд перед буллитами не чистят, вот и… Но это, конечно, не оправдание — надо забивать. Я не часто пробиваю буллиты, но в последний раз это было в «Адмирале». Тогда мне удалось забить», — цитирует Григорьева официальный сайт «Торпедо».

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