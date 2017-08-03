Задоров согласился подписать с «Колорадо» контракт с зарплатой $ 2 млн за сезон

Российский защитник Никита Задоров договорился с «Колорадо Эвеланш» о продлении контракта, утверждает журналист BSN Denver Эдриан Дэйтер на своей странице в «Твиттере». 22-летний хоккеисты просил зарплату около $ 2,75 — 3 млн за сезон, однако в итоге согласился на условия клуба и будет получать около 2 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности "-20".

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